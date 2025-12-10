In cerca di un bel regalo al maschile? Dai profumi evergreen al grooming per la cura di barba e capelli c' è l' imbarazzo della scelta

Selezionare il regalo perfetto per lui a Natale può essere semplice grazie a un’ampia proposta di prodotti di bellezza e grooming. Dalle fragranze evergreen ai cofanetti per la rasatura, fino ai beauty case pronti per ogni viaggio, le idee sono molte e adatte a ogni stile e esigenza. Ecco alcune opzioni per sorprendere e coccolare il destinatario.

P rofumi intensi, cofanetti con l'essenziale per una rasatura quotidiana perfetta, beauty case pronti per il prossimo viaggio: per chi è in cerca di regali beauty di natale al maschile, il mondo della bellezza arriva in soccorso con tante idee per la cura di lui. Regali di Natale last minute che conquistano il cuore senza svuotare il portafoglio X Leggi anche › Beauty uomo: le tendenze "grooming", cioè barba e baffi, per l'inverno Natale 2025, i regali beauty per lui: i profumi da uomo perfetti per le feste. Il profumo è il più grande classico dei regali di Natale. Perfetto soprattutto se non si sa cosa regalare a padre, fratello, marito, fidanzato, amico o collega, zio & co.

