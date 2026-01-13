Ultimissime Juve LIVE | Cremonese travolta blitz di Ottolini per Mingueza

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: la squadra ha ottenuto una vittoria convincente contro la Cremonese, mentre Ottolini si è mosso per rafforzare il reparto difensivo con Mingueza. Ecco le notizie più recenti sulle attività e le strategie della società, con un focus sulle ultime novità e sugli sviluppi della giornata.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 12 gennaio 2026. Calciomercato Juve, blitz di Ottolini a Siviglia per Mingueza: è l’obiettivo numero uno! Scenario e alternative. Ore 23.45 – Calciomercato Juve, blitz di Ottolini a Siviglia per Mingueza: è l’obiettivo numero uno! Scenario e alternative all’esterno del Celta Vigo Spalletti a Sky: «Non abbiamo ancora il livello di Inter e Napoli, ma noi possiamo crescere velocemente». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve-Cremonese, è festa bianconera: allo Stadium finisce 5-0. Tutte le dichiarazioni; Juventus-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orari; Juventus-Cremonese, la cronaca live; Juve, cinque gol in scioltezza alla Cremonese. Spalletti aggancia Roma e Napoli: è terzo.

