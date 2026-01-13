La guerra in Ucraina prosegue con intensi attacchi da parte delle forze russe, che colpiscono città come Kharkiv e Kiev. La situazione rimane critica, con un bilancio delle vittime in aumento. Questo aggiornamento fornisce una panoramica degli ultimi sviluppi e delle conseguenze sul territorio, evidenziando la gravità del conflitto in corso.

Non si ferma la guerra in Ucraina, con continui attacchi russi sulle città. Si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo sferrato nella notte su Kharkiv. Secondo quanto riferito su Telegram da Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione regionale, le vittime sono quattro. “Il numero delle persone uccise nell’attacco nemico alla periferia di Kharkiv ha raggiunto quota 4”, scrive Synegubov. Inoltre, 6 persone sono rimaste ferite “in vario grado di gravità”. La guerra in Ucraina tra raid e tentativi diplomatici – Tutte le notizie di oggi 13 gennaio Inizio diretta: 130126 07:30 Fine diretta: 130126 23:00 07:27 130126 Kiev, missili cruise e droni russi: esplosioni sulla capitale La Russia ha lanciato missili cruise sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, la guerra non si ferma: raid russo su Kharkiv, missili su Kiev – La diretta

Leggi anche: Ucraina, nuovo piano Usa-Kiev in 19 punti. Raid russo su Kiev con missili e droni: almeno 6 morti

Leggi anche: La guerra in Ucraina non si ferma più: Putin lancia nuovi raid su Kiev, ma Trump dice di vedere la pace a un passo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Kiev: 'Raid russi con droni sulla capitale'. Esplosioni a Leopoli; Massiccio raid sull’Ucraina missili ipersonici su Leopoli; La Francia ragiona su un contingente di 6000 soldati in Ucraina dopo la tregua - Kiev conferma l'attacco al deposito di petrolio russo nel Volgograd; Ucraina, la guerra non si ferma: raid russo su Kharkiv, missili su Kiev – La diretta.

Guerra Ucraina, raid russo su Kharkiv: almeno 4 morti. Sirene suonano anche a Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, raid russo su Kharkiv: almeno 4 morti. tg24.sky.it

Ultime Notizie sulla Guerra in Ucraina e Russia: Aggiornamenti Cruciali e Analisi - Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina mettono in luce attacchi violenti e risposte diplomatiche strategiche. notizie.it