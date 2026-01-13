ubs il ceo ermotti pianifica le dimissioni

UBS ha annunciato che il CEO Sergio Ermotti sta pianificando le sue dimissioni, previste per aprile 2027. La notizia, riportata dal Financial Times e basata su fonti vicine alla società, indica una fase di transizione per il gruppo, senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta. La decisione segna un momento importante nella governance dell’istituto bancario svizzero.

Il Ceo del gruppo Ubs Sergio Ermotti, sta pianificando le sue dimissioni. Lo riporta in anteprima il Financial Times, citando fonti a conoscenza della situazione e spiegando che l’amministratore delegato dovrebbe lasciare il suo incarico di vertice nell’ aprile 2027. Alla guida di UBS dal 2011 fino al 2020, prima di rientrarvi nel 2023. In precedenza aveva lavorato in UniCredit, dove dal 2007 al 2010 aveva ricoperto il ruolo di Deputy Ceo e responsabile Corporate & Investment Banking e Private Banking prima di assumere l’incarico di capo della Divisione Markets & Investment Banking. Nel 2024 si era impegnato a guidare il gruppo Ubs almeno fino al completamento dell’ integrazione con Credit Suisse, previsto entro fine 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

