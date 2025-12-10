Quando il giudice diventa urbanista e pianifica le altezze e le grandezze degli edifici della città discrezionalmente

L'articolo esplora il ruolo innovativo e spesso inaspettato dei giudici nel campo dell'urbanistica, analizzando come alcune decisioni giudiziarie influenzino la pianificazione delle città. Tra discrezionalità e creatività, si indaga il rapporto tra giustizia e progettazione urbana, evidenziando casi in cui i giudici assumono funzioni di urbanisti e surreali architetti delle metropoli.

Giudici urbanisti e surrealisti . Altri (giudici)avevano smentito quanti volevano il sequestro di un cantiere spericolato, in viale Papiniano. La legge è legge, almeno così se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Quando il giudice diventa urbanista e pianifica le altezze e le grandezze degli edifici della città, discrezionalmente

