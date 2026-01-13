Truffa delle assicurazioni auto online | 16 denunciati nel Bolognese

Nella provincia di Bologna, i Carabinieri di Mezzolara di Budrio hanno denunciato 16 persone, tra i 19 e i 51 anni, per reati connessi alla truffa delle assicurazioni auto online. Le indagini hanno portato a scoprire un'organizzazione dedita a attività illecite, tra cui truffa in concorso, associazione a delinquere e riciclaggio. Questa operazione evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle pratiche fraudolente nel settore assicurativo.

Sedici cittadini italiani, di età compresa tra i 19 e i 51 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Mezzolara di Budrio, nel territorio della provincia di Bologna, con le accuse di truffa in concorso, associazione a delinquere e riciclaggio. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, ha portato alla luce un'organizzazione dedita ad attività illecite nel settore delle assicurazioni auto online.

