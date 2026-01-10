Truffa delle false assicurazioni auto | a cosa fare attenzione i segnali

Le truffe legate alle false assicurazioni auto rappresentano un rischio crescente per gli automobilisti. Conoscere i segnali di allarme e le precauzioni da adottare è fondamentale per evitare inganni e frodi. Questa guida, realizzata in collaborazione con i Carabinieri, fornisce consigli pratici e indicazioni utili per riconoscere e prevenire le truffe, contribuendo a tutelare gli utenti e garantire maggiore sicurezza nelle transazioni assicurative.

Ancona, 10 gennaio 2026 – Continua oggi questa rubrica settimanale in collaborazione con i carabinieri contro le truffe, di ogni genere, che stanno proliferando. Partendo da fatti realmente accaduti nella nostra provincia, l'Arma ogni sabato ci dà consigli utili e pratici per difenderci. Stangata assicurazioni auto: si allarga la platea delle potenziali vittime di truffe. È notizia degli ultimi giorni che nel 2026 molti automobilisti marchigiani potrebbero essere colpiti da rincari delle assicurazioni auto. È facile immaginare come questa potenziale stangata possa contribuire ad allargare la platea delle potenziali vittime delle assicurazioni false che, secondo gli ultimi dati disponibili, in Italia ammontano ad oltre 1 milione e mezzo. ASSICURAZIONI ONLINE, ALLARME TRUFFE: POLIZZE FALSE IN AUMENTO. «PREZZI TROPPO BASSI? IL RISCHIO È REALE»; «False polizze vita per più di 3 milioni», famiglia di assicuratori assolta; Soldi delle truffe assicurative nelle casse del clan: il business con il placet del ras dei Casalesi. Guadagna 20mila euro a settimana con le false polizze Rc auto: truffatore seriale nei guai - Avrebbe messo in piedi un sistema in grado di assicurargli un guadagno stimato da 20mila euro a settimana.

RC Auto a rischio: scoperti nuovi siti truffa, controlla la tua polizza - Scegliere un'assicurazione online può essere molto conveniente, ma nasconde anche pericoli a causa dei siti truffa che offrono false RC Auto. punto-informatico.it

Catania, scoperto truffatore seriale delle assicurazioni: denunciato 64enne - La Polizia di Stato di Catania ha individuato e denunciato un truffatore seriale di 64 anni, specializzato in false polizze Rc auto online ... newsicilia.it

