Minorenne arrestato a San Giorgio del Sannio per detenzione di hashish: sequestrati oltre 100 grammi di droga e un bilancino di precisione.. Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti disposti dalla Compagnia Carabinieri di Benevento, il personale della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, con il supporto della Polizia Municipale, ha portato a termine un’operazione che ha condotto all’arresto di un minorenne del posto. Nel pomeriggio di ieri, a San Giorgio del Sannio (BN), il personale della locale Stazione Carabinieri e della Polizia Municipale, ha tratto in arresto in flagranza di reato un minorenne del posto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Minorenne trovato con hashish e bilancino: arrestato a San Giorgio del Sannio