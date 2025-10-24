Compagnoni riflette | Inter? In Champions una partita strana Le parole di Conte dopo PSV Napoli mi preoccupano se dovesse perdere…
Inter News 24 Il noto giornalista e telecronista, Maurizio Compagnoni, si è espresso così in vista di Napoli Inter di domani pomeriggio. Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato così in vista di Napoli Inter di domani pomeriggio al Maradona. SULLE PAROLE DI CONTE POST PSV NAPOLI – « Le parole di Conte sul ‘fumo negli occhi’ o su i tifosi ‘presi per i fondelli? Sono per me inaccettabili. Il Napoli deve tornare ad essere squadra. Ci sono giocatori in condizioni pessime e non ne capisco il motivo: Di Lorenzo, per citarne uno, è irriconoscibile. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Stasera vedrò Sancho con l’Aston Villa, non penso che debba essere un rimpianto per le italiane perché si tratta di un grande talento ma discontinuo, vist - facebook.com Vai su Facebook
Compagnoni: “Inter, in Champions gara strana. Napoli? Se perde domani…” - Le parole del telecronista che ha raccontato la gara dei nerazzurri a Bruxelles nell'ultimo turno europeo verso Napoli- msn.com scrive
Compagnoni: “Le parole di Conte inaccettabili. Napoli-Inter sarà lo spartiacque: se perde, può aprirsi una crisi devastante” - Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, è intervenuto nella trasmissione Forza Napoli Sempre su Radio Marte, ecco le sue parole: ... Lo riporta ilnapolionline.com
Union SG-Inter 0-4, le pagelle della partita di Champions League - Tutti i voti nelle pagelle di Maurizio Compagnoni ... Secondo sport.sky.it