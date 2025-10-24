Compagnoni riflette | Inter? In Champions una partita strana Le parole di Conte dopo PSV Napoli mi preoccupano se dovesse perdere…

Inter News 24 Il noto giornalista e telecronista, Maurizio Compagnoni, si è espresso così in vista di Napoli Inter di domani pomeriggio. Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato così in vista di Napoli Inter di domani pomeriggio al Maradona. SULLE PAROLE DI CONTE POST PSV NAPOLI – « Le parole di Conte sul ‘fumo negli occhi’ o su i tifosi ‘presi per i fondelli? Sono per me inaccettabili. Il Napoli deve tornare ad essere squadra. Ci sono giocatori in condizioni pessime e non ne capisco il motivo: Di Lorenzo, per citarne uno, è irriconoscibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

