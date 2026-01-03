Circolazione treni torna regolare dopo 18 ore sulla Pescara-Bari | Cavi elettrici hanno colpito il Frecciarossa
Dopo 18 ore di interruzione, la circolazione sulla linea Pescara-Bari è stata ripristinata. L’interruzione è stata causata dall’incidente di un Frecciarossa, che ha danneggiato alcuni cavi elettrici nel Foggiano. La situazione è tornata alla normalità, permettendo la ripresa dei servizi ferroviari sulla tratta.
La circolazione sulla Pescara-Bari è tornata regolare dopo 18 ore. Secondo la testimonianza di un passeggero, i ritardi sarebbero stati causati da cavi elettrici che hanno colpito un Frecciarossa nel Foggiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
