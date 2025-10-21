UIL PA Vigili del Fuoco Taranto | proclamato lo stato di agitazione preannunciato lo sciopero provinciale

Tarantini Time Quotidiano UIL Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco di Taranto ha ufficialmente proclamato lo stato di agitazione del personale, preannunciando lo sciopero provinciale e chiedendo l’attivazione della procedura di conciliazione prevista dalla normativa vigente. La decisione, comunicata attraverso una lettera indirizzata ai vertici del Corpo Nazionale, al Prefetto di Taranto e alla Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, arriva dopo una lunga serie di criticità interne che hanno determinato una forte tensione nel comando provinciale. Al centro della protesta, secondo quanto denunciato dal sindacato, vi sarebbero gravi violazioni delle relazioni sindacali e gestionali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - UIL PA Vigili del Fuoco Taranto: proclamato lo stato di agitazione, preannunciato lo sciopero provinciale

