Trapani Antonini chiude Telesud | redazione senza elettricità e giornalisti senza stipendi
A Trapani, la chiusura di Telesud segna la fine di un capitolo per la città. La redazione senza elettricità e il mancato pagamento degli stipendi ai giornalisti evidenziano le difficoltà del settore, mentre il crollo delle attività sportive e televisive riflette un contesto economico e sociale complesso. Questa situazione rappresenta una perdita significativa per l’informazione locale e per la comunità trapanese.
Addio al basket, il calcio in bilico e anche la televisione finisce il liquidazione. Il braccio mediatico dell’ormai decadente impero di Valerio Antonini a Trapani spegne la luce, anche letteralmente. L’imprenditore romano, proprietario del Trapani Calcio e del Trapani Shark escluso lunedì dalla Serie A di basket, mette in liquidazione Telesud e, al rientro dalle ferie forzate, giornalisti e tecnici hanno trovato la redazione senza corrente elettrica. Non solo perché – come ricostruito dall’ Assostampa di Trapani – i dipendenti sono stati informati con un messaggio WhatsApp che “è in fase di definizione la messa in liquidazione della società”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
