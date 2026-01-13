A Trapani, la chiusura di Telesud segna la fine di un capitolo per la città. La redazione senza elettricità e il mancato pagamento degli stipendi ai giornalisti evidenziano le difficoltà del settore, mentre il crollo delle attività sportive e televisive riflette un contesto economico e sociale complesso. Questa situazione rappresenta una perdita significativa per l’informazione locale e per la comunità trapanese.

Addio al basket, il calcio in bilico e anche la televisione finisce il liquidazione. Il braccio mediatico dell’ormai decadente impero di Valerio Antonini a Trapani spegne la luce, anche letteralmente. L’imprenditore romano, proprietario del Trapani Calcio e del Trapani Shark escluso lunedì dalla Serie A di basket, mette in liquidazione Telesud e, al rientro dalle ferie forzate, giornalisti e tecnici hanno trovato la redazione senza corrente elettrica. Non solo perché – come ricostruito dall’ Assostampa di Trapani – i dipendenti sono stati informati con un messaggio WhatsApp che “è in fase di definizione la messa in liquidazione della società”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trapani, Antonini “chiude” Telesud: redazione senza elettricità e giornalisti senza stipendi

Leggi anche: Basket, Trapani (serie A) vince in autogestione, senza allenatore. Senza penalizzazione, sarebbero primi in classifica

Leggi anche: Lei australiana, lui britannico, hanno scelto di vivere insieme ai loro figli in mezzo alla natura, senza acqua corrente e allacci del gas e dell’elettricità, senza pediatra e senza scuola. Per farlo hanno scelto l'Italia, e i boschi della provincia di Chieti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La memoria vacante dello smemorato Antonini, patron del Trapani Calcio e basket; Ascesa e caduta in due anni: Valerio Antonini, da cavaliere bianco a brutto anatroccolo di Trapani; Trapani deferito dalla Procura federale: rischio nuova penalizzazione in classifica; Il grande flop di Antonini travolge il basket ed il calcio a Trapani. A Tarano ricordano i suoi attacchi strumentali alla società di Giove..

Non solo basket e calcio, Antonini mette in liquidazione Telesud (e stacca la luce) - Redazione al buio a Telesud: Assostampa Trapani, « vicini ai colleghi » Palermo, 13 gennaio – Al rientro dalle ferie forzate imposte dall’editore Valerio Antonini, patron delle squadre di basket e ... lasicilia.it