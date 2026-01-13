Tragedia sfiorata a Fontevivo | famiglia accende un braciere in casa sette persone intossicate Tra i feriti anche alcuni bambini
Tragedia sfiorata a Fontevivo, dove questa mattina una famiglia di sette persone è stata coinvolta in un episodio di intossicazione domestica. L'incidente, causato dall'accensione di un braciere in casa, ha coinvolto anche alcuni bambini. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita, ma l'episodio evidenzia l'importanza di adottare precauzioni sicure in ambiente domestico.
Tragedia sfiorata a Fontevivo dove stamattina, un'intera famiglia composta da sette persone è rimasta intossicata. E' accaduto in via Ponterecchio, dove la famiglia in questione, di origine nordafricana, aveva usato un bidone come braciere per riscaldarsi dalle basse temperature di questi giorni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
