Sei persone intossicate dal monossido di carbonio tre sono bambini | tragedia sfiorata in un appartamento di Tor Pignattara

Paura nella zona di via di Tor Pignattara, dove intorno alle 21 di lunedì 24 novembre sei persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio all'interno di un appartamento. Tra loro anche tre minori: un bimbo di due anni, uno di otto e un neonato di cinque mesi. I fumi provenivano dalla caldaia. Secondo una prima ricostruzione, tutte le persone coinvolte – cittadini originari del Bangladesh – avrebbero respirato i fumi di scarico della caldaia, concentratisi in particolare nella cucina. Le esalazioni hanno provocato un'intossicazione immediata, inducendo la famiglia a chiedere aiuto.

