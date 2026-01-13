Tour del Portogallo | Lisbona Fatima Sintra con il Giornale

Scopri il Portogallo con il nostro tour tra Lisbona, Fátima e Sintra dal 28 aprile al 1 maggio 2026. Un itinerario che unisce spiritualità, arte e panorami suggestivi, offrendo un’esperienza autentica e ricca di fascino. Attraverso le città e i paesaggi portoghesi, potrai immergerti nella cultura locale e ammirare gli scorci più belli che questo paese ha da offrire.

Dal 28 aprile al 1 maggio 2026: un viaggio che intreccia spiritualità, arte e paesaggi mozzafiato. Il Portogallo accoglie i viaggiatori con la sua anima profonda, fatta di silenzi carichi di fede, città ricche di storia e scorci sull'Atlantico che restano nel cuore. Accompagnati da una delle prestigiose firme de ilGiornale. Qui di seguito il dettaglio del programma: 1° giorno, martedì 2804 – MILANO Malpensa LISBONA FATIMA Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l'imbarco sul volo di linea TAP diretto a Lisbona. All'arrivo, sbarco e, dopo l'incontro con la guida locale parlante italiano, immediata partenza in pullman locale riservato per Fatima.

