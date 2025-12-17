Santa Clara-Sporting Lisbona Coppa di Portogallo 18-12-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Segnano entrambe a Ponta Delgada?

Il duello tra Santa Clara e Sporting Lisbona, valido per gli ottavi della Taça de Portugal, promette spettacolo e tensione. Le due squadre si sfidano in una gara secca a Ponta Delgada, con i biancoverdi determinati a difendere il titolo e i padroni di casa desiderosi di sorprendere. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per un match che potrebbe regalare emozioni e reti ad entrambe le squadre.

© Infobetting.com - Santa Clara-Sporting Lisbona (Coppa di Portogallo, 18-12-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Ponta Delgada? Lo Sporting Lisbona continua la sua difesa del titolo in una competizione prestigiosa e affascinante come la Taça de Portugal: siamo arrivati agli ottavi di finale e i biancoverdi dovranno affrontare in gara secca il Santa Clara, che recentemente li aveva fatti faticare tantissimo nella gara di campionato. La squadra di Ponta Delgada avrà grandi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

