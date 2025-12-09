Gli occhi del musicista su Rai2 la terza stagione del programma di Enrico Ruggeri
Torna da gennaio su Rai2, in seconda serata, Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri. Dopo il successo delle prime due stagioni, torna dal 13 gennaio su Rai2, in seconda serata, Gli occhi del musicista, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Ermanno Labianca. Le puntate saranno 5, ognuna dedicata a un tema specifico, sviluppato attraverso racconti e performance che sapranno catturare l’attenzione degli spettatori: l’amicizia, il viaggio, gli ultimi, la relazione tra il cinema e la musica e infine la canzone intelligente, ironica, imprevedibile e poco allineata. In studio con Enrico Ruggeri ci saranno Alice De André, giovane attrice e regista, che collabora con la Fondazione un Futuro per l’Asperger, e Vincenzo Albano, attore comico di Zelig. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
