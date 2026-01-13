Ti faccio fare una bella foto | le minacce di Grassonelli al sicario infedele
In questa narrazione si intrecciano tradimenti e minacce nel contesto della criminalità locale. Grassonelli, figura chiave, si rivolge con fermezza a un sicario infedele, evidenziando le conseguenze di azioni contro le gerarchie. La vicenda si sviluppa attraverso un debito non saldato e un passato di violenza, offrendo uno sguardo sobrio sulle dinamiche di potere e fedeltà nel mondo criminale di Empedocle.
Un intreccio di sangue mai dimenticato, un killer "pentito" prima ancora di sparare e un debito di 6 mila euro che diventa il cappio al collo per chi ha osato sfidare le gerarchie empedocline. L'ordinanza siglata dal gip del tribunale di Palermo, Claudia Rosini, apre uno squarcio inquietante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
