In una recente intervista, The Miz ha condiviso riflessioni sul suo ruolo attuale in WWE, spiegando le sfide nel far funzionare il suo personaggio come un vero beniamino. Ha parlato del rapporto con il pubblico e delle dinamiche che influenzano la sua performance, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e sulle difficoltà di adattarsi alle aspettative dei fan.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Chris Van Vliet per il podcast Insight, The Miz ha parlato apertamente del momento che sta vivendo in WWE, del rapporto con il pubblico e del perché il suo personaggio non possa funzionare come un vero beniamino dei fan. Secondo l’ex WWE Champion, il suo personaggio è costruito per essere un heel, qualcuno che può perdere e tornare immediatamente credibile grazie al carisma e alle promo. “ Il mio personaggio non funziona davvero come babyface ” ha spiegato Miz. “ Io sono uno che può perdere e il giorno dopo tu ti dimentichi quella sconfitta perché io ti faccio credere di nuovo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Miz: “Il mio personaggio non funziona come babyface”

