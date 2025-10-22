Renato Zero il rapporto con Lucy Morante lungo una vita | Ha sposato me e il mio personaggio

Una storia d’amore sui generis, quella tra Renato Zero e Lucy Morante, la donna che ha condiviso con lui il viaggio di un’intera vita, lontano dai riflettori ma dentro ogni suo passo artistico. Un punto fermo per lui, abituato a farsi travolgere da un’energia totalizzante e che, ancora oggi, è una compagna di vita che conosce tutti i suoi pregi e i tantissimi difetti che sono tipici di un essere umano così complesso com’è sempre stato Renatino. Renato Zero, l’amore incondizionato per Lucy Morante. Lucy Morante non è mai stata solo la compagna di Renato Zero ma è stata la custode del suo mondo e la testimone della costruzione di un mito che è iniziato dal niente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Renato Zero, il rapporto con Lucy Morante lungo una vita: “Ha sposato me e il mio personaggio”

