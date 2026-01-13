Recenti indiscrezioni suggeriscono che The Division: Definitive Edition potrebbe essere stato annunciato tramite un leak in Giappone. Un cartellone non ufficiale sembra indicare un possibile nuovo capitolo della serie di Tom Clancy’s The Division. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, e la notizia rimane da confermare. Questa eventuale novità potrebbe rappresentare un aggiornamento importante per gli appassionati del franchise.

Un possibile nuovo capitolo nella storia di Tom Clancy’s The Division potrebbe essere stato svelato in anticipo, e non attraverso i canali ufficiali. In Giappone, nelle scorse ore, sono infatti comparsi alcuni cartelloni pubblicitari che mostrerebbero chiaramente il titolo “ The Division Definitive Edition ”, con le immagini, fotografate e diffuse online, che hanno ovviamente rapidamente acceso la discussione. Ubisoft non ha ancora commentato l’accaduto, ma il contesto rende l’episodio particolarmente interessante. Soprattutto perché arriva a poca distanza da un aggiornamento tecnico già rilevante e perché, al momento, questa edizione resta avvolta nel mistero. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Division Definitive Edition è stato svelato da un “cartellone leak” in Giappone?

Leggi anche: Gta the trilogy definitive edition riparte su ps plus il 16 dicembre

Leggi anche: Un leak svela la Swarovski Edition di Motorola Edge 70, ricoperta con cristalli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

The Division Definitive Edition è stato svelato da un cartellone pubblicitario in Giappone; The Division Definitive Edition spunta in Giappone, che cosa sarà?; The Division Definitive Edition potrebbe presto arrivare; Ubisoft potrebbe presto annunciare The Division: Definitive Edition.

The Division: Definitive Edition, apparente leak di Ubisoft in Giappone - La vita inizia a dieci anni: The Division potrebbe tornare, se il leak della stessa Ubisoft circa una “Definitive Edition” è attendibile. tuttotek.it