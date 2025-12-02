Un leak svela la Swarovski Edition di Motorola Edge 70 ricoperta con cristalli
La Swarovski Edition di Motorola Edge 70 sarebbe trapelata da un leak, mostrando 14 cristalli sulla scocca posteriore. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Approfondisci con queste news
Anticipato il ritorno di un titolo Rockstar tra i giochi PS Plus Extra e Premium di novembre 2025; annunci ufficiali attesi il 12 novembre. https://www.everyeye.it/notizie/playstation-plus-leak-svela-giochi-extra-novembre-famoso-non-puo-840024.html?utm_med - facebook.com Vai su Facebook
Honor 500 series: un leak svela il design in stile iPhone Air Vai su X
007 First Light: leak svela tutte le versioni, c'è anche una costosa Collector's Edition - In attesa dello State of Play interamente dedicato a 007 First Light, un popolare leaker ha deciso di svelare in anticipo le varie edizioni del gioco in sviluppo presso IO Interactive. Come scrive everyeye.it