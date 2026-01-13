Terra dei Fuochi Auriemma M5S | Con evento Ecogiustizia incontro importante con Vadalà e associazioni

L’evento Ecogiustizia nella Terra dei Fuochi ha visto un confronto tra Auriemma (M5S), Vadalà e le associazioni locali. Al centro dell’iniziativa ci sono le bonifiche, il dialogo con i territori e le strategie per la rigenerazione ambientale. L’obiettivo è affrontare le problematiche legate all’inquinamento e promuovere interventi concreti per il ripristino ambientale della zona.

Bonifiche, confronto con i territori e rigenerazione ambientale al centro dell’iniziativa nella Terra dei Fuochi.. Lo scorso fine settimana la deputata e coordinatrice provinciale napoletana del M5S Carmela Auriemma, insieme al Commissario Unico alle bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà, ha partecipato alla giornata “Terra dei Fuochi: luoghi di impegno e rigenerazione”, nell’ambito della campagna nazionale “ Ecogiustizia subito! – in nome del popolo inquinato”. “ Ringrazio – ha dichiarato Auriemma – le numerose associazioni, tra cui Legambiente, per aver promosso l’evento e per il lavoro serio e prezioso svolto e per l’occasione di confronto offerta con le realtà territoriali, gli enti di ricerca e le organizzazioni della società civile sui temi ambientali, delle bonifiche e dei percorsi di rigenerazione già avviati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

