Terra dei Fuochi Auriemma M5S | Con evento Ecogiustizia incontro importante con Vadalà e associazioni

Lo scorso fine settimana la deputata e coordinatrice provinciale napoletana del M5S Carmela Auriemma, insieme al Commissario Unico alle bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà, ha partecipato alla giornata "Terra dei Fuochi: luoghi di impegno e rigenerazione", nell'ambito della campagna nazionale "Ecogiustizia subito! – in nome del popolo inquinato". "Ringrazio – ha dichiarato Auriemma – le numerose associazioni, tra cui Legambiente, per aver promosso l'evento e per il lavoro serio e prezioso svolto e per l'occasione di confronto offerta con le realtà territoriali, gli enti di ricerca e le organizzazioni della società civile sui temi ambientali, delle bonifiche e dei percorsi di rigenerazione già avviati.

