Un chilo di cocaina in auto 43enne arrestato a Villasanta

Monza, 1 dicembre 2025 – Oltre un chilo di cocaina nascosto sulla sua auto. Nel corso di un servizio perlustrativo ordinario, i carabinieri della Stazione di Villasanta hanno arrestato, nella serata di mercoledì 19 novembre, un 43enne residente a Torino, sorpreso in possesso di oltre un chilo di cocaina. Monza, tenta di nascondere la droga con la scarpa: arrestato pusher in via Buonarroti L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato controllato all’esterno di un centro commerciale cittadino. Fin da subito ha mostrato un atteggiamento nervoso e durante il controllo è stato notato mentre fumava una sigaretta contenente verosimilmente sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un chilo di cocaina in auto, 43enne arrestato a Villasanta

