Svizzera | la commozione di Dalla Chiesa in aula ' non riesco più a vedere un caminetto acceso'

Durante un intervento alla Camera, Rita Dalla Chiesa ha mostrato un forte coinvolgimento emotivo, restando visibilmente commossa. La sua testimonianza, legata agli eventi di Crans Montana e alle parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha suscitato un momento di sincera attenzione tra i presenti, evidenziando l’importanza di mantenere un dialogo aperto e rispettoso sui temi di attualità internazionale.

Roma, 13 gen (Adnkronos) - Trattiene a stento la commozione Rita Dalla Chiesa nel suo intervento, in aula alla Camera, dopo l'informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani sui fatti di Crans Montana. "Non riesco più a vedere un caminetto acceso, non ce la faccio. Dietro quelle fiamme vedo i volti di quei ragazzi", dice la deputata di FI prendendo una lunga pausa. "I familiari devono sapere che sono diventati anche la nostra famiglia", chiude poco dopo Dalla Chiesa visibilmente commossa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

