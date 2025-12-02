Judi Dench si ritira dalla recitazione la sua malattia è peggiorata Non riesco più a riconoscere nessuno

L’attrice Judi Dench ha recentemente parlato della sua condizione agli occhi, che l’ha portata a ritirarsi dal teatro e dal cinema. Nota per il suo ruolo di M nella saga di James Bond e per l’ Oscar come migliore attrice non protagonista ottenuto con il film Shakespeare in Love (1998), Dench ha conquistato la fama mondiale. La sua carriera, lunga sei decenni, comprende numerosi ruoli sia cinematografici sia teatrali e ciò le ha permesso di ricevere prestigiosi riconoscimenti, tra cui Tony Awards, BAFTA e Golden Globe. Grande estimatrice di Shakespeare, ha interpretato molte sue opere sia al cinema che a teatro. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Judi Dench si ritira dalla recitazione, la sua malattia è peggiorata “Non riesco più a riconoscere nessuno”

