Il vero codice da Vinci esiste | tracce del DNA del genio su un disegno a matita sanguigna intitolato Bambino Santo? Ecco cosa dicono gli studiosi

Una scoperta che unisce arte e scienza, sollevando nuove domande sulla genesi di capolavori e sul loro possibile collegamento con elementi genetici. Un disegno a matita sanguigna intitolato “Bambino Santo” potrebbe contenere tracce del DNA del genio, aprendo interessanti prospettive per la ricerca culturale e scientifica. Gli studiosi stanno analizzando questa teoria, che potrebbe rappresentare una svolta significativa in entrambi i settori.

Potrebbe essere la svolta sia per il mondo della ricerca culturale che per la scienza. "Il vero codice da Vinci" a quanto pare potrebbe esistere. Si intitola così il lungo servizio dedicato su "Science" all'indagine che sta conducendo un collettivo internazionale di scienziat i, ormai da anni. Una vera e propria caccia al DNA di Leonardo da Vinci, che adesso potrebbe aver raggiunto un primo importante traguardo: materiale genetico da analizzare a fondo, che sembra portare dritto in Toscana, dove nacque il genio italiano, scienziato-inventore-artista. È l'aprile del 2024. Il genetista Norberto Gonzalez-Juarbe è fermo davanti a un enigmatico disegno parte di una collezione privata di New York.

