Giorgia Meloni telefona a Sigfrido Ranucci ma lui non riesce a risponderle Scambio di sms fra i due Oggi arrivate due nuove querele al conduttore di Report
Giorgia Meloni ha cercato al telefono Sigfrido Ranucci senza però riuscirci, perché lui non poteva rispondere al telefono in questo momento. Lo ha rivelato il conduttore di Report collegandosi con la trasmissione Il Rosso e Il Nero su Radio Uno mentre si trovava in piazza Apostoli per la manifestazione in sua solidarietà organizzata dal leader M5s, Giuseppe Conte. Ranucci ha sostenuto che «è bello leggere notizie per cui anche esponenti del centrodestra sono venuti alla manifestazione di solidarietà in piazza dei Santi Apostoli. Ho ricevuto anche una telefonata della premier Giorgia Meloni, ma non sono riuscito a rispondere e me ne sono scusato. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Giuseppe Conte ha preso la parola dal palco della manifestazione, organizzata dal M5s ma senza bandiere di partito in piazza Santi Apostoli, in sostegno di Sigfrido Ranucci e del giornalismo libero. “Giorgia Meloni ritiri la querela nei confronti del conduttore - facebook.com Vai su Facebook
I rapporti privati (mai emersi finora) tra Giorgia Meloni e CasaPound. @OttoemezzoTW #illibrosegretodicasapound - X Vai su X
Giorgia Meloni telefona a Sigfrido Ranucci, ma lui non riesce a risponderle. Scambio di sms fra i due. Oggi arrivate due nuove querele al conduttore di Report - Da piazza Santi Apostoli alla manifestazione di solidarietà al giornalista Rai lui si collega con la radio e svela la vicinanza espressa dalla premier. open.online scrive
Le reazioni in seguito all'attentato del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Meloni: "Ferma condanna" - Solidarietà a Sifrido Ranucci è stata espressa dal capo dello Stato Mattarella. Come scrive tg.la7.it
Le notizie del giorno, bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Approvata la manovra. Trump: “Vedrò Xi tra 2 settimane, andrà tutto bene con Cina” - Distrutte le vetture di Ranucci e della figlia. Si legge su blitzquotidiano.it