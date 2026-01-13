Stroncato da un malore in Tunisia, inutile ogni soccorso.

A Piedimonte San Germano, nel sud della provincia di Frosinone, si piange la scomparsa di Angelo Mattia, venuto a mancare all’età di 52 anni durante un soggiorno in Tunisia, dove risiedeva per motivi di lavoro. Un malore improvviso ha colpito l’uomo, rendendo inutili i tentativi di soccorso. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Dolore e sgomento a Piedimonte San Germano, nel sud della provincia di Frosinone, per la scomparsa di Angelo Mattia, venuto a mancare a soli 52 anni mentre si trovava in Tunisia, dove da tempo viveva per motivi di lavoro. L’uomo era impiegato presso un’azienda legata al settore automobilistico e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

