Strisce sbiadite e cartelli coperti in Viale degli Atlantici | la rabbia di una cittadina multata

In Viale degli Atlantici, strisce sbiadite e cartelli coperti testimoniano una situazione di disagio per i cittadini. Velia, residente fuori sede e originaria del Sannio, ha vissuto una mattinata caratterizzata da una multa, riflettendo le difficoltà quotidiane legate alla segnaletica poco chiara e alle criticità della zona. Questa vicenda evidenzia le sfide di chi si confronta con un ambiente urbano in evoluzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Originaria del Sannio, ormai fuorisede, Velia ha vissuto il brivido di una mattinata in centro. Un parcheggio abbastanza comodo che si è trasformato in un incubo materializzatosi in verbale. Un lungo giro tra Polizia Municipale, Trotta Bus e legali per avere delucidazioni, prima dello sfogo che riportiamo di seguito: Un caso emblematico di segnaletica poco chiara emerge in Viale degli Atlantici a Benevento, all'altezza della caserma Guidoni, dove Velia ha ricevuto un preavviso di accertamento per sosta a pagamento non effettuata, contestato senza esito sul posto agli ausiliari del traffico gestiti dalla società Trotta Bus, appaltata dal Comune di Benevento per la gestione dei parcheggi e della segnaletica sul territorio comunale.

