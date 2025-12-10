FOTO Viale degli Atlantici a fuoco un mezzo di un venditore ambulante

Questa sera, poco dopo le 20, un incendio ha interessato un furgone di un venditore ambulante nel Viale degli Atlantici. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, mentre le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio di un furgone di un venditore ambulante al viale degli Atlantici questa sera poco dopo le 20.00. Le cause ora sono in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Fortunatamente non c'era nessuno al momento dell'incendio. Sul posto, oltre ai caschi rossi, i carabinieri del comando provinciale.

