Stradivari Festival a Cremona | parte l' edizione 2026

Il Stradivari Festival 2026 a Cremona prende il via con un programma di concerti dedicati alla cultura e alla tradizione musicale della città. Promosso dal Museo del Violino e Unomedia, con il supporto di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, l’evento rappresenta un’occasione per apprezzare il patrimonio artistico locale e la musica classica. La rassegna si svolge dal 13 gennaio 2026, offrendo momenti di approfondimento e musica dal vivo.

Cremona, 13 gennaio 2026 – Un ricco programma di concerti è quello che propone Stradivari Festival 2026, la rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends. Il progetto musicale avrà come palcoscenico l’Auditorium Giovanni Arvedi, all’interno del Museo del Violino. Come lo scorso anno, Stradivari Festival non è più solo concentrato nel periodo autunnale ma si configura come una vera e propria stagione sviluppata da gennaio a dicembre, con la prima parte dedicata alla rassegna il Pianoforte – sull'onda dei riscontri positivi del '25 – e il suggello del tradizionale STRADIVARImemorialday del 18 dicembre nella ricorrenza della scomparsa del più grande liutaio della storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stradivari Festival a Cremona: parte l'edizione 2026 Leggi anche: “School Experience 5” parte la quinta edizione del festival itinerante dedicato alle scuole Leggi anche: 'Burana Festival', al via la quarta edizione: si parte con il 'Gran concerto di Natale' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sradivari Festival a Cremona: parte l'edizione 2026 - Il cartellone di quest'anno ha come titolo “Il Futuro della Classica, La Classica del Futuro”. ilgiorno.it

STRADIVARIfestival, al via la stagione 2026 "Il Futuro della Classica, la Classica del Futuro". Al via da venerdì' 30 gennaio all'Auditorium Giovanni Arvedi con grandi nomi della musica - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.