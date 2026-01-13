Stradivari Festival a Cremona | parte l' edizione 2026

Il Stradivari Festival 2026 a Cremona prende il via con un programma di concerti dedicati alla cultura e alla tradizione musicale della città. Promosso dal Museo del Violino e Unomedia, con il supporto di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, l’evento rappresenta un’occasione per apprezzare il patrimonio artistico locale e la musica classica. La rassegna si svolge dal 13 gennaio 2026, offrendo momenti di approfondimento e musica dal vivo.

Cremona, 13 gennaio 2026 – Un ricco programma di concerti è quello che propone Stradivari Festival 2026, la rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends. Il progetto musicale avrà come palcoscenico l’Auditorium Giovanni Arvedi, all’interno del Museo del Violino. Come lo scorso anno, Stradivari Festival non è più solo concentrato nel periodo autunnale ma si configura come una vera e propria stagione sviluppata da gennaio a dicembre, con la prima parte dedicata alla rassegna il Pianoforte – sull'onda dei riscontri positivi del '25 – e il suggello del tradizionale STRADIVARImemorialday del 18 dicembre nella ricorrenza della scomparsa del più grande liutaio della storia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

