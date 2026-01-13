stellantis uilm campania servono subito soluzioni produttive per pomigliano

Stellantis e Uilm Campania chiedono interventi immediati per affrontare le criticità produttive a Pomigliano d’Arco. Con l’avvio del 2026, il settore automotive si trova ancora più esposto a incertezze, rendendo urgente l’individuazione di soluzioni concrete per garantire stabilità e continuità alle attività produttive della zona.

POMIGLIANO D’ARCO 13 GENNAIO 2026 – “Il 2026 si apre con ancora più incertezze sul mondo dell’automotive”. Lo affermano, in una nota congiunta, Crescenzo Auriemma, segretario generale Uilm Campania, e Giuseppe D’Alterio, segretario provinciale Uilm Napoli, sottolineando che “il Ceo di Stellantis e la sua struttura hanno dichiarato che gli aggiustamenti annunciati dalla Commissione europea non garantiscono una ripresa certa e che i cambiamenti previsti potrebbero generare enormi difficoltà anche prima del 2035”. Secondo la Uilm, “a Pomigliano, con la Hornet Dodge che ha cessato la produzione a dicembre, la sola Tonale non riesce a decollare” e “con la sola Pandina non è possibile reggere uno stabilimento e un indotto che già soffrono lunghi periodi di cassa integrazione”. 🔗 Leggi su Primacampania.it

