Pomigliano il Tribunale condanna Stellantis | Violate le libertà sindacali
NAPOLI, 29 ottobre 2025 – Una sentenza destinata a fare scuola nel mondo delle relazioni industriali. Il Tribunale del Lavoro di Napoli ha condannato Stellantis per comportamento antisindacale, accogliendo il ricorso della Fiom-Cgil in merito alle sanzioni comminate ad alcuni lavoratori dello stabilimento di Pomigliano d’Arco. La vicenda. I dipendenti erano stati puniti dopo aver aderito a uno sciopero indetto per denunciare carenze di sicurezza e ritmi di lavoro eccessivi. Per il giudice, si è trattato di un atto di legittima protesta collettiva, tutelato dall’articolo 40 della Costituzione e dallo Statuto dei Lavoratori. 🔗 Leggi su Primacampania.it
