Stefano e Patrizia, vincitori di Affari tuoi con 54mila euro, riflettono sulla loro esperienza. La coppia di Sant’Angelo di Gatteo, in Emilia-Romagna, ha ottenuto un risultato importante dopo una partita quasi perfetta. La loro vittoria, tuttavia, porta anche un pizzico di rimpianto legato a un passato difficile, con una casa alluvionata da ristrutturare. Un risultato che rappresenta un passo avanti, ma anche un ricordo di sfide ancora presenti.

Cesena, 13 gennaio 2026 – Ha avuto un epilogo dolceamaro la puntata della trasmissione tv ‘ Affari tuoi ’ andata in onda ieri sera, 12 gennaio, su Rai uno: dopo aver giocato una partita quasi perfetta, il concorrente emiliano-romagnolo Stefano, da Sant’Angelo di Gatteo (Fc), e la moglie Patrizia si sono dovuti ‘accontentare’ – si fa per dire – di un bottino da 54mila euro. Nel loro pacco, però, ne avevano 150mila in più. La somma sarebbe servita – hanno ammesso i concorrenti nel corso della puntata – per sistemare la casa di famiglia, pesantemente interessata dall’ alluvione della primavera 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stefano e Patrizia, vincita (con rimpianto) ad Affari tuoi: “Nuova vita alla nostra casa alluvionata”

Leggi anche: Ad Affari Tuoi, Stefano rischia tutto per realizzare il sogno della figlia: con quale cifra è tornato a casa

Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino è decisivo. Maxi vincita grazie al Dottore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Abbiamo avuto un alluvione qualche anno fa e ci ha distrutto un appartamento". Da qui parte la serata di Stefano e Patrizia negli studi di Affari tuoi, una puntata che li vede affrontare il gioco con una determinazione che si percepisce già dalle prime battute. Ste - facebook.com facebook