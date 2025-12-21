Affari Tuoi Stefano De Martino è decisivo Maxi vincita grazie al Dottore
La puntata del 21 dicembre di Affari Tuoi regala una maxi vincita. Il Dottore sorprende tutti con una proposta impossibile da rifiutare e Stefano De Martino dimostra, ancora una volta, di saper guidare i concorrenti fra scelte difficili, momenti divertenti e tanto intrattenimento. Affari Tuoi, Camilla del Lazio sfida il Dottore. A giocare nella puntata del 21 dicembre di Affari Tuoi è Camilla del Lazio. La concorrente partecipa al gioco condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 5. In studio con lei il marito Giulio, un pilota di linea, che l’ha seguita passo dopo passo in questa avventura. 🔗 Leggi su Dilei.it
Affari tuoi, De Martino infuriato: "Chiamiamo la polizia". La vincita amara di Camilla per colpa del Dottore - Nella puntata del 21 dicembre Camilla e il marito Giulio tornano a casa con 107mila euro pur avendo il pacco da 200mila ... libero.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza: la folle scelta di Vito - Vito dal Piemonte, il pacchista di Affari Tuoi di sabato 20 dicembre, osa troppa e, puntando sul pacco nero, torna a casa a mani vuote ... dilei.it
Affari tuoi, l'annuncio triste di De Martino: "Ho una brutta notizia". Vito sfida il Dottore e fa un disastro - Nella nuova puntata del 20 dicembre Vito e mamma Nicoletta tornano a casa con 10 euro dopo aver rifiutato 30mila euro ... libero.it
Te la sei limonata, mascalzone. " La battuta di Stefano De Martino ha fatto scoppiare tutti a ridere durante una delle ultime puntate di Affari Tuoi. Il conduttore, sempre più a suo agio nel guidare il programma su Rai 1, riesce a coinvolgere il pubblico con la sua - facebook.com facebook
Su Rai 1 "Affari tuoi" ha ottenuto un seguito di 4 milioni 710 mila spettatori, pari al 21,2% di share. #AscoltiTv x.com
