Affari Tuoi Stefano De Martino è decisivo Maxi vincita grazie al Dottore

La puntata del 21 dicembre di Affari Tuoi regala una maxi vincita. Il Dottore sorprende tutti con una proposta impossibile da rifiutare e Stefano De Martino dimostra, ancora una volta, di saper guidare i concorrenti fra scelte difficili, momenti divertenti e tanto intrattenimento. Affari Tuoi, Camilla del Lazio sfida il Dottore. A giocare nella puntata del 21 dicembre di Affari Tuoi è Camilla del Lazio. La concorrente partecipa al gioco condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 5. In studio con lei il marito Giulio, un pilota di linea, che l’ha seguita passo dopo passo in questa avventura. 🔗 Leggi su Dilei.it

