Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza | L’escalation russa minaccia la pace Ecco perché

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che l'escalation russa nel conflitto ucraino rappresenta una minaccia alla stabilità internazionale. Secondo Washington, questa escalation è ingiustificata e aggrava le tensioni già presenti nella regione. La posizione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza evidenzia la preoccupazione per le conseguenze di un aumento delle ostilità e l’importanza di mantenere la pace e la sicurezza globale.

Gli Stati Uniti hanno accusato apertamente la Russia di aver generato una escalation pericolosa ma, soprattutto ingiustificata, nel conflitto contro l' Ucraina. Una presa di posizione che giunge proprio quando l'amministrazione Trump cerca di riaprire i canali diplomatici. Durante una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, gli USA hanno descritto le manovre intraprese da Mosca come in procinto di allargare la portata del conflitto. La Russia non ha intenzione di fermarsi. Tammy Bruce, vice ambasciatrice statunitense, ha incentrato il suo intervento sul recente lancio del missile balistico ipersonico Oreshnik.

