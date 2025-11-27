Incidente nella galleria della Statale 36 | code chilometriche per i viaggiatori
Un incidente stradale ha paralizzato giovedì mattina la Statale 36 del lago di Como e dello Spluga nella galleria del monte Barro, in direzione Lecco. Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 49.2 e ha causato lunghe code sia sulla superstrada che lungo i percorsi alternativi verso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MESSINA | Incidente in tangenziale: si scontrano tre mezzi nella galleria Perara https://gazzettadelsud.it/?p=2133866 - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #Incidente | Grande Raccordo Anulare ? Incidente in galleria Appia risolto Traffico in corso di normalizzazione in carreggiata interna ? Aurelia @Emergenza24 | #Luceverde Vai su X
Incidente nella galleria della Statale 36: code chilometriche per i viaggiatori - Un incidente stradale ha paralizzato giovedì mattina la Statale 36 del lago di Como e dello Spluga nella galleria del monte Barro, in direzione Lecco. leccotoday.it scrive
Schianto sulla Lecco-Ballabio: traffico bloccato sulla Statale 36 - Schianto nel pomeriggio di domenica 23 novembre sulla Strada Statale 36 racc, la superstrada che collega Lecco alla Valsassina passando per Ballabio. Si legge su leccotoday.it
Maxi incidente in galleria. Le esercitazioni dei soccorsi per le Olimpiadi - Coinvolti Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Anas e personale del 118 ... rainews.it scrive