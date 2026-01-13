Dumfries | All’inizio pensavo passerà L’obiettivo è tornare prima di quanto la gente si aspettasse

Dumfries condivide la sua esperienza dall’infortunio fino al recupero, spiegando come all’inizio pensasse che il dolore sarebbe passato e che l’obiettivo fosse tornare in campo prima delle aspettative. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sul percorso di recupero e sulla determinazione necessaria per tornare a giocare. Un racconto che mette in luce la pazienza e la volontà di superare le difficoltà fisiche.

Denzel Dumfries sul proprio profilo Linkedin, un modo inusuale per esprimersi, ha parlato del suo infortunio e di quello che sarà il suo rientro in campo. L'Inter e Cristian Chivu hanno bisogno dell'esterno olandese. LO STOP CONTRO LA LAZIO – «Inter–Lazio è finita con una vittoria per 2–0, ma per me, intorno al 40° minuto, è sembrata una sconfitta pesantissima. Un giocatore della Lazio mi è piombato addosso colpendo in pieno la caviglia. Dolore fortissimo fin da subito, ma testardo come sono ho provato comunque a continuare a giocare.

Moderato ottimismo sulla possibilità di rivedere #Dumfries in campo in anticipo, nel mirino c'è il recupero per il derby di inizio marzo CDS - facebook.com facebook

