Sparatoria in serata ferito un 23enne

Nella serata di ieri si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un giovane di 23 anni, rimasto ferito. L’episodio si è verificato in un'area pubblica mentre il ragazzo si trovava con un'amica. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto.

Sparatoria a Napoli, ragazzo di 23 anni colpito da proiettili alla gamba finisce in ospedale - Sparatoria in via Califano a Ponticelli: ragazzo di 23 anni ferito al polpaccio. fanpage.it

Sette fermi per la sparatoria a Napoli. Cinque quelli notificati - La violenza in piazza Carolina, alle spalle del Plebiscito, ha visto lo scontro armato tra due gruppi composti da minorenni e giovanissimi ... rainews.it

Apricena: ferito in pieno centro a colpi d’arma da fuoco, arrestato il presunto autore.

Monreale sotto choc. Una lite banale sfociata in una sparatoria nel centro storico ha tolto tre giovani vite e ferito altre persone in piena notte. La comunità piange Andrea, Salvatore e Massimo, vite spezzate troppo presto in quella che doveva essere una serata - facebook.com facebook

