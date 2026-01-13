Sparatoria in serata ferito un 23enne
Nella serata di ieri si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un giovane di 23 anni, rimasto ferito. L’episodio si è verificato in un'area pubblica mentre il ragazzo si trovava con un'amica. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto.
Un giovane di 23 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava in strada con un'amica. Trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'Ospedale Villa Betania, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.Il ferimentoIl ragazzo ferito, R.N. (classe 2002) ha riferito che si.
