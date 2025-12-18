Apricena estrae la pistola e fa fuoco su un 23enne | le immagini della sparatoria in via Diaz

Una sera di novembre, in via Diaz ad Apricena, si è consumata una sparatoria che ha coinvolto un giovane di 23 anni. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini e arrestato un 31enne del luogo, ritenuto responsabile dell’aggressione con arma da fuoco. Le immagini della vicenda hanno fatto il giro della città, suscitando shock e preoccupazione tra i residenti.

