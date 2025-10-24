Barra | sorpreso con droga e munizioni Tratto in arresto dalla Polizia di Stato
Arrestato 19enne a San Giovanni-Barra: sequestrati marijuana, denaro contante e munizioni per arma da fuoco.. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché per detenzione illecita di munizionamento per arma comune da sparo e da guerra. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via L. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
