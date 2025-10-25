Sondaggi politici crescono Fratelli d'Italia e Pd crolla il M5s | chi va meglio

FdI cresce più di tutti e sale al 30,3%. Bene anche il Pd. Il M5s cala al 12,5%. Stabili Forza Italia e Lega. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio Supermedia di Youtrend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sondaggi politici, i numeri sono spaventosi: quale partito prende più voti - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici elettorali: partiti imprendibili in vetta e crolli verticali nell’autunno delle Regionali, l’ultima Supermedia a un mese dall'ultima tornata di elezioni - X Vai su X

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia stacca tutti, in calo il Movimento 5 stelle - Sondaggi politici: Fratelli d'Italia ancora primo partito con un largo vantaggio sul Pd. Scrive corrierenazionale.it

Sondaggi politici, il voto delle regionali fa sentire i suoi effetti: crescono Fratelli d’Italia, Pd e Avs - Gli ultimi sondaggi, dopo le elezioni regionali, sorridono soprattutto a Fratelli d'Italia, ma anche al Pd e ad Avs. Riporta lanotiziagiornale.it

Sondaggi Politici: lo stato di salute dei partiti, crescono Fdi e Pd. Tutti i DATI - Manca circa un mese alle elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto ed i partiti sono impegnati nell’allestire le varie liste a sostegno dei candidati presidenti. Scrive strettoweb.com