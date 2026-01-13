Sodalizio tra la scuola Piano Focale e il cinema Aurora | sei cortometraggi degli allievi sul grande schermo

La collaborazione tra la scuola di cinema Piano Focale e il cinema Aurora prosegue, offrendo agli allievi l’opportunità di presentare i loro cortometraggi sul grande schermo. Dopo il successo di novembre, questa partnership si consolidata, contribuendo alla crescita artistica e professionale dei giovani registi emergenti. Un evento che sottolinea l’impegno condiviso nel promuovere il talento e la formazione nel settore cinematografico.

Dopo il successo di novembre, il sodalizio Cinema Aurora e scuola di cinema Piano Focale si rafforza. Mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 21, sei nuovi cortometraggi sfidano le piattaforme per riportare il cinema nel suo habitat naturale: il grande schermo del Cinema Aurora.

