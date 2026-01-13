Sicurezza arrivano i rinforzi Morrone Lega | Cambio di passo ecco 46 uomini in divisa per il Forlì-Cesena

Sono in arrivo 83 nuovi agenti di polizia per la regione Romagna, destinati ai territori di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’annuncio, del rappresentante della Lega Morrone, conferma un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, con 46 unità assegnate a Forlì-Cesena. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e la tutela dei cittadini nella zona, in linea con il piano di distribuzione approvato dal Viminale.

“Più uomini e donne in divisa in Romagna. Sono in arrivo 83 unità totali, previste dal piano di assegnazione del Viminale per i territori di Ravenna (16), Forlì-Cesena (46) e Rimini (21)". Ecco quanto fa sapere Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna.Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Morrone (Lega): "A Forlì sicurezza migliorata, merito del centro-destra. Mezzacapo? Battitore libero"

Leggi anche: Sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti, Morrone (Lega): "Consiglio a Missiroli un passo indietro"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Arrivano nuovi poliziotti: rinforzi ad Arezzo e Montevarchi. Nisini: "Risultato del lavoro della Lega" - "Bene il Piano incrementi e assegnazioni ai diversi presidi e comparti di sicurezza sui territori provi ... corrierediarezzo.it