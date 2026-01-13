Sicurezza arrivano i rinforzi Morrone Lega | Cambio di passo ecco 46 uomini in divisa per il Forlì-Cesena
Sono in arrivo 83 nuovi agenti di polizia per la regione Romagna, destinati ai territori di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’annuncio, del rappresentante della Lega Morrone, conferma un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine, con 46 unità assegnate a Forlì-Cesena. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e la tutela dei cittadini nella zona, in linea con il piano di distribuzione approvato dal Viminale.
“Più uomini e donne in divisa in Romagna. Sono in arrivo 83 unità totali, previste dal piano di assegnazione del Viminale per i territori di Ravenna (16), Forlì-Cesena (46) e Rimini (21)". Ecco quanto fa sapere Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega Romagna.Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
