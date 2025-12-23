Sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti Morrone Lega | Consiglio a Missiroli un passo indietro

La vicenda che riguarda il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e l'indagine che lo vede accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie continua a suscitare un dibattito all'interno del mondo politico, anche dopo le dichiarazioni di Michele de Pascale, presidente dell'Emilia-Romagna, e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Cervia, il sindaco Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Leggi anche: Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti: Missiroli respinge le accuse

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Missiroli respinge le accuse; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Mattia Missiroli, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie. Lui: «Accuse infamanti».

Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando ... fanpage.it