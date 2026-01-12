Si è insediato oggi il nuovo questore Gaetano Bonaccorso | Un incarico emozionante

Oggi, Gaetano Bonaccorso ha assunto ufficialmente l’incarico di nuovo questore di Bologna. La sua prima giornata è iniziata con un omaggio ai caduti della polizia di Stato, deposto sulla lapide all’ingresso della questura. In seguito, ha incontrato il personale, dando inizio al suo mandato con un atteggiamento di rispetto e impegno verso la città e le forze di polizia.

Da questa mattina è ufficialmente il nuovo questore di Bologna: Gaetano Bonaccorso ha cominciato la sua prima giornata sotto le due torri rendendo omaggio ai caduti della polizia di stato con la deposizione di una corona sulla lapide all'ingresso della questura per poi incontrare tutti i.

