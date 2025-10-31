Esercitazione nazionale di protezione civile Campi Flegrei 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Napoli parteciperà all’esercitazione nazionale “Campi Flegrei 2025”, promossa dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei e le strutture operative coinvolte. L’esercitazione si svolgerà il 5 e 6 novembre e ha l’obiettivo di testare le procedure di allontanamento previste dal Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico Campi Flegrei. In particolare, giovedì 6 novembre, sarà protagonista l’area di incontro del Porto di Napoli – Stazione Marittima, associata ai quartieri cittadini di Posillipo, Chiaia, San Ferdinando e Montecalvario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Coordinamento Nazionale Gruppo Lucano : Si è svolta giovedì 23 ottobre, a Maratea, un'importante esercitazione organizzata dalla Prefettura di Potenza con la partecipazione della Regione Basilicata, delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, del Soccor - facebook.com Vai su Facebook
Esercitazione nazionale di Protezione Civile ‘Campi Flegrei 2025’ - Il 6 novembre test operativo al Porto di Napoli Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Lo riporta expartibus.it
Campi Flegrei: esercitazione nazionale sul rischio vulcanico a Napoli - Si terrà mercoledì 5 e giovedì 6 novembre l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Campi Flegrei 2025”, organizzata dal dipartimento della ... msn.com scrive
Esercitazione Campi Flegrei 5-6 novembre, prove di evacuazione da Napoli con le navi per Sicilia e Sardegna - Esercitazione nazionale per il rischio eruzione ai Campi Flegrei mercoledì 5 e giovedì 6 novembre. fanpage.it scrive