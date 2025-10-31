esercitazione nazionale di protezione civile campi flegrei 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Napoli parteciperà all’esercitazione nazionale “Campi Flegrei 2025”, promossa dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei e le strutture operative coinvolte. L’esercitazione si svolgerà il 5 e 6 novembre e ha l’obiettivo di testare le procedure di allontanamento previste dal Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico Campi Flegrei. In particolare, giovedì 6 novembre, sarà protagonista l’area di incontro del Porto di Napoli – Stazione Marittima, associata ai quartieri cittadini di Posillipo, Chiaia, San Ferdinando e Montecalvario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

