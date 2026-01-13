serie a due turni di stop a conte tutti gli squalificati della 21a giornata

Dopo l’espulsione durante Inter-Napoli, Antonio Conte ha ricevuto due turni di stop, come previsto dalle decisioni disciplinari. La squalifica riguarda la 20a giornata di Serie A, in cui il tecnico non potrà essere presente in panchina. Di seguito, vengono riepilogati tutti gli squalificati della 21a giornata, con aggiornamenti sulle decisioni disciplinari e le implicazioni per le squadre coinvolte.

Due giornate di squalifica per Antonio Conte dopo l’espulsione rimediata durante Inter-Napoli, match pareggiato 2-2 domenica sera a San Siro e valido per la 20a giornata di campionato. Lo ha stabilito il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea. Per Conte anche una multa di 15mila euro. L’allenatore del club azzurro è stato sanzionato con due turni stop e un’ ammenda di 15mila euro “per avere, al 26? del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara – si legge nel referto – successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco” e “per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

